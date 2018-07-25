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Латвия переполошилась из-за российского военного судна вблизи своих границ
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    Латвия переполошилась из-за российского военного судна вблизи своих границ

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    Латвия переполошилась из-за российского военного судна вблизи своих границ

    Рига, 25 июля. Вооруженные силы Латвии заявили о российском военном корабле в эксклюзивной экономической зоне прибалтийской страны. Сообщение об этом появилось в официальном микроблоге военного ведомства в Twitter.

    Уточняется, что гидрографическое судно «Андромеда» класса «Мома» ВС РФ идентифицировали в 26 милях от территориальных вод Латвии 24 июля. Ранее в Риге заявляли об обнаружении вблизи латвийских границ еще двух российских судов: корабля снабжения и корвета класса «Стерегущий».

    Латвия переполошилась из-за российского военного судна вблизи своих границ

    Отметим, что Минобороны РФ в ответ на подобные заявления прибалтийской страны неоднократно сообщало, что российские корабли и самолеты не нарушают чужих границ и действуют исключительно в рамках международного права.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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