Спасатели нашли пропавший самолет Cirrus под Новосибирском

Новосибирск, 25 июля. Сотрудники спасательных служб обнаружили легкомоторный самолет Cirrus, который утром в среду пропал с радаров по пути из Новосибирска в Томск, пилот погиб. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Согласно предварительной информации, на борту находился только пилот воздушного судна. По данному факту инициирована проверка об исполнении законодательства о безопасности воздушного транспорта.

«Обнаружен [самолет] в районе Заельцовского бора. По предварительным данным, пилот является владельцем», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в среду, 25 июля, сообщалось, что легкомоторный самолет Cirrus, вылетевший из новосибирского аэропорта пропал по пути в Томск​​​.

В поисках принимал участие также вертолет Ми-8.