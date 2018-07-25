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Спасатели нашли пропавший самолет Cirrus под Новосибирском
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    Спасатели нашли пропавший самолет Cirrus под Новосибирском

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    Спасатели нашли пропавший самолет Cirrus под Новосибирском

    Новосибирск, 25 июля. Сотрудники спасательных служб обнаружили легкомоторный самолет Cirrus, который утром в среду пропал с радаров по пути из Новосибирска в Томск, пилот погиб. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

    Согласно предварительной информации, на борту находился только пилот воздушного судна. По данному факту инициирована проверка об исполнении законодательства о безопасности воздушного транспорта.

    «Обнаружен [самолет] в районе Заельцовского бора. По предварительным данным, пилот является владельцем», — уточнили в ведомстве.

    Напомним, в среду, 25 июля, сообщалось, что легкомоторный самолет Cirrus, вылетевший из новосибирского аэропорта пропал по пути в Томск​​​.

    В поисках принимал участие также вертолет Ми-8.

    Автор: Дана Балан
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