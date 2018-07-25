Раскол в украинской «Свободе»: видный националист заявил о выходе из партии

Киев, 25 июля. В украинской радикальной националистической партии «Свобода» наметился раскол. Депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко заявил, что покидает объединение, поскольку его пути с главой «Свободы» Олегом Тягнибоком «разошлись».

Он обвинил Тягнибока в «предательстве национальной идеи», а также заявил, что «устал быть мальчиком для битья» и заниматься предвыборным пиаром партийного главы. Мирошниченко пожаловался украинским СМИ, что деятельность партии больше «не имеет ничего общего с идеологией социал-национализма».

«Я устал быть наемником для выполнения грязной работы, посмешищем и мальчиком для битья. Устал заниматься вымогательством, бегать по стройплощадкам и возглавлять мятежные акции по указанию Олега Ярославовича. Устал разрываться между авторитаризмом и здравым смыслом», — посетовал видный националист изданию Politica.com.

Он также уличил Тягнибока в сотрудничестве с «паразитарной олигархической системой» и выполнении ее заказов. Мирошниченко выразил мнение, что деятельность Тягнибока стала причиной фиаско «Свободы» на украинских парламентских выборах, а также нынешнего аутсайдерского положения партии.

«К сожалению, Тягнибок предал национальную идею, предал сторонников и избирателей, предал всех, кто в свое время привел его к власти», — заключил он.

Мирошниченко добавил, что сам уходить из большой политики не собирается и будет баллотироваться в Верховную раду самостоятельно.

Киевский депутат-националист Мирошниченко известен своим участием в регулярных стычках и акциях радикалов, а также склонностью решать любые вопросы с помощью физической силы. Так, он предлагал избивать учеников и учителей на Украине за русский язык в школах, а вместе со своими однопартийцами кулаками вынудил написать заявление об увольнении корреспондента Первого национального телеканала Украины за то, что он якобы не так освещал события Майдана.

При этом даже со своими проблемами разобраться самостоятельно Мирошниченко далеко не всегда в состоянии. Ранее депутат активно жаловался в СМИ и искал жалости в Сети после того, как его «избил» любовник бывшей супруги. Мирошниченко активно публиковал селфи с синяком и обвинял мужчину в «нападении».