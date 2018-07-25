Расследование загадочного убийства, произошедшего в тихом провинциальном городке Ловленд в американском штате Колорадо, начинает обрастать новыми неожиданными подробностями. Расследование (о котором Федеральное агентство новостей сообщало на прошлой неделе), проводится редакцией информационного агентства USA Really.

В первую очередь необходимо было проверить информацию, которую USA Really получило от жителя Ловленда. Был найден телефон местного отделения полиции, где подтвердили факт смерти молодой женщины, а также то, что полицейские знают человека, сообщившего в редакцию об этом убийстве. Выяснилось, что расследование уже проведено, дело закрыто и сдано на хранение. После достаточно продолжительного общения по телефону с полицией, в ходе которого журналист USA Really настоял на том, чтобы сотрудники полиции достали дело из архива, удалось узнать еще несколько подробностей.

Полиция классифицировала происшедшее как самоубийство — обвиняемые или подозреваемые отсутствуют, сама трагедия произошла еще в 2015 году и разговаривать больше не о чем. Однако в ответе полиции прозвучали слова, которые не могли не насторожить.

«Прежде чем ответить на ваш вопрос, мы должны согласовать с руководством — что мы можем вам сообщить, а что мы вам не скажем», — было заявлено корреспонденту.

Это произвело впечатление, что полиция Ловленда действительно что-то скрывает, если не дает прессе подробную информацию об уже давно раскрытом, как они сами говорят, деле.

Неудивительно, что сообщивший в редакцию об этом случае Тимоти Томпсон не верит результатам полицейского расследования и убежден в том, что это было предумышленное убийство, улики были скрыты, и все остальное было обставлено таким образом, чтобы имитировать самоубийство девушки.

И в самом деле, зачем красивой 20-летней девушке из обеспеченной семьи идти на такой крайний шаг?

USA Really будет следить за развитием событий в Ловленде и продолжать освещение тех проблем и событий, которые волнуют простых американцев. В ближайшее время редакция готовит видеорепортаж из этого тихого места, которое сами жители уже успели назвать «Бухтой смерти».