Две украинки попытались ввезти в Крым устройства для генерации криптовалюты

Симферополь, 25 июля. Две гражданки Украинки попытались незаконно провести в Крым устройства для генерации криптовалюты. Нарушительниц задержали на пункте пропуска «Армянск».

По данным пресс-службы Крымской таможни, устройства женщины прятали в своей ручной клади.

В частности, в спортивной сумке таможенники обнаружили три металлических предмета прямоугольной формы серебристого цвета, в боковой части которых располагались вентиляторы для воздушного охлаждения и провода с разъемами для подключения. Еще одно электронное устройство украинки прятали в сумке-рюкзаке.

Предназначение изъятых предметов было установлено в ходе экспертизы. В настоящее время в отношении гражданок Украины возбуждены административные дела за недекларирование и несоблюдение запретов и ограничений.