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Две украинки попытались ввезти в Крым устройства для генерации криптовалюты
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    Две украинки попытались ввезти в Крым устройства для генерации криптовалюты

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    Две украинки попытались ввезти в Крым устройства для генерации криптовалюты

    Симферополь, 25 июля. Две гражданки Украинки попытались незаконно провести в Крым устройства для генерации криптовалюты. Нарушительниц задержали на пункте пропуска «Армянск».

    По данным пресс-службы Крымской таможни, устройства женщины прятали в своей ручной клади.

    В частности, в спортивной сумке таможенники обнаружили три металлических предмета прямоугольной формы серебристого цвета, в боковой части которых располагались вентиляторы для воздушного охлаждения и провода с разъемами для подключения. Еще одно электронное устройство украинки прятали в сумке-рюкзаке.

    Предназначение изъятых предметов было установлено в ходе экспертизы. В настоящее время в отношении гражданок Украины возбуждены административные дела за недекларирование и несоблюдение запретов и ограничений.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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