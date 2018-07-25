СК РФ: В деле «Зимней вишни» могут появиться новые фигуранты

Москва, 25 июля. В уголовном деле о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» могут появиться новые фигуранты.

«Я не исключаю, что в нём появятся новые фигуранты, в том числе из чиновников, дававших разрешения на строительство и эксплуатацию ТРЦ», — передает слова заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СКР Сергей Голкин «Газета Кемерова».

Отметим, что ранее в СК сообщили, что семи фигурантам дела предъявят обвинение в окончательной редакции. Всего под стражей находятся 11 человек.

Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В нем погибли 60 человек.