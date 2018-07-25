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«Чья вина: ошибка врачей или запустил Саша?» Близкие отказываются верить в смерть Исакова
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    «Чья вина: ошибка врачей или запустил Саша?» Близкие отказываются верить в смерть Исакова

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    «Чья вина: ошибка врачей или запустил Саша?» Близкие отказываются верить в смерть Исакова

    Прощание с актером Александром Исаковым, скоропостижно скончавшимся в возрасте 39 лет, состоится 26 июля в Москве. Об этом сообщила актриса Наталья Тищенко на своей странице в Facebook. Отпевание и похороны пройдут на столичном Митинском кладбище. Начало церемонии в 11.30.

    В комментарии Федеральному агентству новостей Наталья Тищенко рассказала, что близкие, друзья и коллеги Александра пребывают в полном смысле слова в шоке от известия о его смерти.

    «Никто не может в это поверить, — сказала актриса. — Я узнала два дня назад от нашей коллеги — актрисы из театра. С Сашкой мы вместе работали, с Сашкой играли, с Сашкой вместе ездили на гастроли — в Германию, в Лондон, в Ростов, в Севастополь. Ели-пили-работали рядом, вместе катались».

    По словам Натальи, с Исаковым они многие годы вместе работали в Театре киноактера и стали как родные. О причинах смерти Александра актриса не стала распространяться.

    «Чудовищно. Чья вина — ошибка ли врачей, или запустил Саша?… Насколько я понимаю, долго не могли поставить диагноз», — рассказала она.

    Ранее Наталья написала в соцсети о смерти Исакова и попросила помочь деньгами его убитой горем матери. Тищенко просила всю коммуникацию осуществлять через нее, не беспокоя мать скончавшегося артиста.

    «Друзья! Сегодня не стало нашего друга и коллеги Сашки Александра Исакова! Нелепая смерть забрала его! Давайте поможем маме деньгами. Кто сколько может», — написала она.

    Также актриса опубликовала подборку с фотографиями Александра, написав: «Не приму и не пойму... Наш Сашка...»

    Причиной смерти артиста называют осложнение от запущенной пневмонии, начало которой, предположительно, пропустили врачи. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного театра киноактера, в труппе которого Исаков служил 15 лет. Актер скончался в больнице.

    Исаков запомнился театральными ролями в спектаклях «Щелкунчик и мышиный король», «Мера за меру», «Волшебная туфелька Золушки» и других, но главную известность ему принесли съемки в популярных сериалах — «Холостяки», «Моя любовь» и, конечно, «Счастливы вместе».

    В мае этого года на своей странице в Facebook Исаков вместо фотографии разместил в профиле маленькое закольцованное видео, на котором актер, уходя, поворачивается к зрителям. Таким он и запомнился друзьям, коллегам и поклонникам.

    «Мне сегодня приснился Саша, — написала в Facebook Алевтина Федушчак, дружившая с Исаковым. — Как будто, его «провожали»... А он встал… глаза открыл… живой оказался, вызвали скорую… Ну, как будто ошибка это была. Наверное, мозг не может принять...».

    Автор: Ирина Петрова
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