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Госдума разрешила россиянам регистрировать автомобили без посещения ГИБДД
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    Госдума разрешила россиянам регистрировать автомобили без посещения ГИБДД

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    Госдума разрешила россиянам регистировать автомобили без посещения ГИБДД

    Москва, 25 июля. Государственная дума России в ходе пленарного заседания в среду одобрила в третьем чтении закон, который предлагает разрешить регистрацию новых автомобилей без поездки в Государственную автоинспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД).

    Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы семь лет назад, документ был принят в первом чтении в 2013 году и с того момента находился на доработке.

    Согласно закону, основное нововведение затронет покупателей новых автомобилей у официальных дилеров, водителям не нужно будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить транспортное средство на учет.

    Помимо этого, подразделение ведомства будет назначать только номер, а государственные знаки автовладелец будет получать у изготовителя самостоятельно. Все компании будут включены в базу данных, предельные тарифы для них рассчитает Федеральная антимонопольная служба.

    Также отмечается, что не подлежат государственному учету машины, являющиеся товаром, реализуемым юридическим лицом или фирмой, осуществляющими торговлю.

    Автор: Дана Балан
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