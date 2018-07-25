Строители Крымского моста уложили первые рельсы на железнодорожной части

Симферополь, 25 июля. Строители Крымского моста уложили первые рельсы на его железнодорожной части, сообщили представители информационного центра «Крымский мост».

Строители обращают внимание, что поезда по железной дороге Крымского моста будут ходить «плавно и почти бесшумно».

«Строители приступили к созданию верхнего строения пути железнодорожной части Крымского моста: над Керченским проливом создается бесстыковой или, как говорят железнодорожники, бархатный путь», — пояснили специалисты.

Кроме того, на стройке подчеркнули, что железная дорога прокладывается несколько иначе, чем автомобильная. Если работа над трассой шла сразу на нескольких участках одновременно, то железная дорога будет возводиться последовательно.

В начале июля начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Роман Новиков сообщил об увеличении интенсивности движения по Крымскому мосту.