Таджикистан потребовал сурово наказать убийцу пятилетней девочки в Серпухове

Душанбе, 25 июля. Таджикистан подтвердил, что убитая в городе Серпухов Московской области пятилетняя девочка является гражданкой их страны и направил МИД России ноту с требованием провести тщательное расследование.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Таджикистана. Как отметили дипломаты, Таджикистан требует сурово наказать преступника. Ранее в Серпухове было найдено тело пятилетней девочки в спортивной сумке возле железной дороги.

Девочка пропала 22 июля с детской площадки у дома, где жила вместе с семьей. По подозрению в похищении и убийстве ребенка задержан местный житель 1990 года рождения​​​. Как уточнили в МИД Таджикистана, Душанбе требует провести тщательное расследование преступления, а также наказать виновных за «бесчеловечный поступок».

Как добавили в ведомстве, дипломатические и консульские ведомства Таджикистана и России будут находится на связи по этому вопросу.