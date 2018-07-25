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Таджикистан потребовал сурово наказать убийцу пятилетней девочки в Серпухове
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    Таджикистан потребовал сурово наказать убийцу пятилетней девочки в Серпухове

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    Таджикистан потребовал сурово наказать убийцу пятилетней девочки в Серпухове

    Душанбе, 25 июля. Таджикистан подтвердил, что убитая в городе Серпухов Московской области пятилетняя девочка является гражданкой их страны и направил МИД России ноту с требованием провести тщательное расследование.

    Об этом сообщило министерство иностранных дел Таджикистана. Как отметили дипломаты, Таджикистан требует сурово наказать преступника. Ранее в Серпухове было найдено тело пятилетней девочки в спортивной сумке возле железной дороги.

    Девочка пропала 22 июля с детской площадки у дома, где жила вместе с семьей. По подозрению в похищении и убийстве ребенка задержан местный житель 1990 года рождения​​​. Как уточнили в МИД Таджикистана, Душанбе требует провести тщательное расследование преступления, а также наказать виновных за «бесчеловечный поступок».

    Как добавили в ведомстве, дипломатические и консульские ведомства Таджикистана и России будут находится на связи по этому вопросу.

    Таджикистан потребовал сурово наказать убийцу пятилетней девочки в Серпухове

    Автор: Алия Садыкова
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