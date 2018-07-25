Воспитанные Голливудом: журналисты ФАН выяснили, почему среди молодежи в Тунисе зреет русофобия

Российских граждан зазывают в Тунис не просто активно, а сверхактивно. Реклама на ТВ, в Интернете, социальных сетях. Корреспонденты Федерального агентства новостей специально прибыли в страну, чьи посланники в России настойчиво рекламируют туризм в Тунисе, чтобы проверить, насколько реально пресловутое «тунисское гостеприимство». Гостеприимство оказалось если не мифом, то, скажем так, большим преувеличением.

Русские на сдачу

В реальности тунисцы относятся к русским без восторга — мол, «а-а, вот и еще эти приехали». Как и многие арабы, местные жители ценят туристов за тугой кошелек, и в этом плане россияне явно проигрывают жителям Западной Европы — тем же немцам или французам. После кризисов 2014–2015 годов многие наши соотечественники привыкли считать каждый динар, вызывая раздражение у местных.

«Большинство русских туристов — бедные, они мало что могут себе позволить на отдыхе. Многие из них даже не ездят на экскурсии, а сидят на территории отелей, предпочитая обжираться на «шведских столах» и вусмерть напиваться в барах по системе all inclusive», — не стесняясь, сообщил корреспондентам ФАН начинающий тунисский бизнесмен Мухаммед.

Он вместе с другом намерен открыть туристическое агентство, ориентированное на богатых туристов, которые за неделю пребывания в Тунисе «всего за 850-1000 долларов» хотели бы посмотреть все главные красоты этой страны.

«Скорее всего, среди наших клиентов будет очень мало русских. Или, скорее всего, их не будет совсем, — без особенного сожаления говорит Мухаммед. — Помимо того, что они не привыкли тратить такие деньги на отдых, у многих из них еще и не слишком широкий кругозор. Их вполне устраивает кусочек морского берега на отельном пляже и экскурсия в ближайший молл за покупками».

С тем фактом, что русских в Тунисе в лучшем случае благосклонно терпят, корреспонденты ФАН сталкивались практически каждый день. Не владея французским (который в Тунисе является основным языком общения), мы предпочитали говорить в магазинах и на улицах на английском — и, как правило, получали в ответ волну позитива. Однако после вопроса «Ребята, вы из какой страны?» следовал ответ «Из России» — и широкие улыбки тунисцев постепенно гасли, а их владельцы произносили нечто вроде «ну, тоже неплохо». При этом местные прекрасно понимали — ждать от «рашенз» больших чаевых вряд ли стоит. А значит, не стоит и стараться попусту.

Воспитанные Голливудом

Корреспонденты ФАН попытались выяснить у начинающего бизнесмена Мухаммеда — почему молодежь в Тунисе относится к русским, мягко говоря, сдержанно.

«Ну, на этот вопрос ответить очень просто, — сообщил ФАН 22-летний Мухаммед. — Во-первых, потому что у вас там царит диктатура, а вы ее терпите. Мы вот свою диктатуру, например, легко снесли в 2011 году, а вы готовы терпеть без конца».

В ответ Мухаммеду вежливо сообщили, что вообще-то «российская диктатура» — не более чем устойчивый штамп, активно насаждаемый европейскими и особенно американскими СМИ. Что в нашей стране есть и независимые масс-медиа, и умеренная оппозиция, а русские в целом не склонны свергать режим, при котором основные потребности населения удовлетворены. Что продажи квартир и машин в России неуклонно растут, вместе с социальными льготами. Все это удивило Мухаммеда, который был искренне уверен, что живет в одной из самых динамично развивающихся стран мира. Но молодой тунисец все равно на этом не сдался.

«К тому же у вас есть русская мафия, которая контролирует целые районы и отрасли экономики — об этом регулярно говорят в новостях, снимают об этом голливудские фильмы и т. д. Ваши мафиози свирепы и жестоки, и правительство ничего не может с ними сделать», — бросил решающий козырь Мухаммед.

На это молодому тунисцу вновь терпеливо объяснили, что мафия в России давно побеждена, а ее бывшие лидеры живут в основном в Испании. И что ни о каком «контроле над регионами» со стороны мафиози речи уже лет 20 как не идет. На это Мухаммед рассмеялся и сказал что-то вроде «Ну да, давайте, заливайте дальше...»

Из этой беседы стало понятно — несмотря на огромное количество российских туристов, приезжающих в Тунис на отдых, информацию о нашей стране местные жители предпочитают получать из западных СМИ. То есть, грубо говоря, кормятся мифами о России и на их основе составляют свое мнение о стране и ее жителях.

При этом, вопреки распространенному в России убеждению, никакого интереса к русскому языку тунисцы, тем более молодые, не испытывают. Как объяснили в Тунис-сити корреспондентам ФАН, «русский учат в основном те, кто работает в курортных зонах — чтобы впаривать побольше сувениров русским туристам». В самой же столице страны главное внимание продавцов в магазинах и официантов в ресторанах приковано к многочисленным европейцам, а также редким американцам и уроженцам «нефтяных монархий». Если эти обладатели толстых кошельков заходят в заведение, то русских там обслужат во вторую-третью очередь. Если обслужат вообще.

В свою очередь, местные таксисты имеют свое отношение к россиянам. Во-первых, они отчаянно «химичат» со счетчиками, пытаясь снять с неискушенных гостей из РФ три-четыре реальных цены поездки. Во-вторых, те из них, кто все-таки в силу обстоятельств изучил русский на уровне разговорного, рассуждают все о том же, что и Мухаммед.

«Раша — не гуд, Путин — не гуд. Тунис не любить Бен Али. Раша не любить Путин», — доказывал нам разговорчивый таксист по пути из аэропорта.

«Но на очередных выборах вновь победил Путин. Значит, его все-таки любят...», — ответили ему. Таксист загоготал и стал приводить свои «доводы»: о плохой сирийской власти во главе с Асадом, которую зачем-то поддерживает Путин, о секторе Газа, который Россия, наоборот, поддерживать не хочет и т. д. В целом президент РФ, по мнению таксиста, виноват едва ли не во всех мировых войнах и терактах.

«И поэтому, — заключил этот «властелин руля», — в России тоже скоро будет революция».

Спорить с ним было бесполезно, да и бессмысленно.

Во власти западных НКО

Впрочем, если вернуться к тунисской молодежи, то в ходе общения ФАН с ее представителями выяснилась еще одна причина прохладного отношения к тем, кого тунисские туроператоры, находясь в России, активно зазывают в гости.

Как выяснилось, в Тунисе сегодня работает не менее 20 тысяч американских и европейских некоммерческих организаций. Они не только активно зазывают молодежь в свои ряды, но и охотно оплачивают наиболее перспективным тунисцам годовое обучение в европейских и американских вузах, преподавая вместе с востребованными профессиями свои, западные основы политологии и геополитики, в программе которых Россия занимает, мягко говоря, не самое позитивное место, наиболее часто именуясь «главным мировым агрессором».

«Я уверена — НКО делают в Тунисе очень полезное дело. Они выбирают лучших молодых граждан, рассказывают им о мире, направляют на лучшие учебные курсы в университеты и колледжи, — сообщила ФАН студентка факультета политологии Тунисского университета Сальма. — Таким образом, они формируют будущее Туниса, создавая тот самый класс, который уже через 10-15 лет будет управлять страной и занимать ведущие позиции в бизнесе».

ФАН поинтересовался: «А что будет, если через 10-15 лет те же самые люди, которые так старательно обучали будущую тунисскую элиту, прикажут ей, допустим, перестать впускать в страну тех же российских туристов — хотя бы потому, что «доход с них все равно небольшой».

«Ну нет, вот такого произойти просто не может! — удивилась Сальма. — Туризм же является основой нашей экономики, а российские туристы составляют в нем до 40%! Никто не может приказать нашей стране пойти на такой шаг. Мы с удовольствием принимаем помощь Америки и ЕС, но ключевые решения, касающиеся нашей экономики, мы будем принимать сами!»

Попытки ФАН убедить девушку, что примерно так же в свое время считала «перспективная молодежь» во многих других странах — начиная с Украины и заканчивая Черногорией — не оказали на девушку особенного эффекта. Недаром же говорят, что чужой опыт, как правило, никого ничему не учит.

Как убедились корреспонденты ФАН, на фоне того, что уже сегодня отношение к россиянам в Тунисе в основном прохладно-высокомерное, в этой стране усилиями западных НКО еще и готовится поколение, относящееся к России и русским с откровенной враждебностью. Об этом стоит помнить российским туристам, выбирающим направление для путешествий. В конце концов, в мире есть немало теплых стран, где ни у кого из местных жителей не повернется язык заявить, что «русские в массе своей довольно бедны».