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Укротитель металла: американцев шокировал ролик с «бессмертным русским»
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    Укротитель металла: американцев шокировал ролик с «бессмертным русским»

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    Укротитель металла: американцев шокировал ролик с «бессмертным русским»

    Вашингтон, 25 июля. Американцев шокировал ролик с «бессмертным русским», который голыми руками трогает раскаленный металл. Видео появилось на портале Reddit.

    Один из пользователей портала опубликовал ролик, на котором запечатлен сталевар. Мужчина без какой-либо защиты прикасается к фонтану раскаленного металла. При этом он совершенно не чувствует боли, а его руки — целы и невредимы. 

    Американцы почему-то решили, что этим сталеваром является русский. Еще один пользователь заметил, что вряд ли кто-то видел смерть русского. Таким образом неизвестного мужчину прозвали «бессмертным русским».

    Многие пришли в восторг от ролика, других он шокировал. Видео собрало десятки тысяч лайков и сотни тысяч просмотров, став очень популярным на Западе. Однако выяснилось, что на ролике запечатлен литейщик из Армении.

    Автор: Ирина Селезнева
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