Гендиректор НПО имени Лавочкина Лемешевский уйдет в отставку из-за уголовного дела

Москва, 25 июля. Генеральный директор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, на которого заведено уголовное дело, уйдет в отставку 2 августа. Об этом заявил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

По его словам, Лемешевский находится в отпуске, но со 2 августа у него заявление на увольнение.

Напомним, что СУ СК РФ подозревает сотрудников НПО имени Лавочкина в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, они выплатили необоснованно большие премиальные адвокатскому бюро «Третьяков и партнеры».

Отметим, что НПО имени Лавочкина занимается производство российских межпланетных станций и разгонных блоков «Фрегат».