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Гендиректор НПО имени Лавочкина Лемешевский уйдет в отставку из-за уголовного дела
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    Гендиректор НПО имени Лавочкина Лемешевский уйдет в отставку из-за уголовного дела

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    Гендиректор НПО имени Лавочкина Лемешевский уйдет в отставку из-за уголовного дела

    Москва, 25 июля. Генеральный директор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, на которого заведено уголовное дело, уйдет в отставку 2 августа. Об этом заявил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

    По его словам, Лемешевский находится в отпуске, но со 2 августа у него заявление на увольнение.

    Напомним, что СУ СК РФ подозревает сотрудников НПО имени Лавочкина в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, они выплатили необоснованно большие премиальные адвокатскому бюро «Третьяков и партнеры».

    Отметим, что НПО имени Лавочкина занимается производство  российских межпланетных станций и разгонных блоков «Фрегат».

    Автор: Денис Коробейников
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