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Москалькова предложила провести «паспортную амнистию»
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    Москалькова предложила провести «паспортную амнистию»

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    Москалькова предложила провести «паспортную амнистию»

    Москва, 25 июля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила провести так называемую паспортную амнистию в стране.

    По данным Москальковой, в настоящее время в России без документов, удостоверяющих личность, по разным причинам живут от 20 тысяч (сведения ФМС) до 500 тысяч (согласно последней переписи населения) человек. Паспорта десятков тысяч человек были аннулированы из-за того, что документы были выданы с нарушениями (в основном, в 1990-е годы).

    «Ко мне по этому поводу приходили и сами люди, попавшие в эту ситуацию, — приводит ее слова РБК, — и правозащитники».

    О точном числе таких людей говорить пока сложно, так как работа над реестром граждан с подобной проблемой не завершена, передает Ura.Ru. Москалькова предложила провести «паспортную амнистию» для «добропорядочных людей», которые не имеют гражданства РФ.

    Москалькова предложила провести «паспортную амнистию»

    Автор: Катерина Иванова
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