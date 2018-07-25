Москва, 25 июля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила провести так называемую паспортную амнистию в стране.

По данным Москальковой, в настоящее время в России без документов, удостоверяющих личность, по разным причинам живут от 20 тысяч (сведения ФМС) до 500 тысяч (согласно последней переписи населения) человек. Паспорта десятков тысяч человек были аннулированы из-за того, что документы были выданы с нарушениями (в основном, в 1990-е годы).

«Ко мне по этому поводу приходили и сами люди, попавшие в эту ситуацию, — приводит ее слова РБК, — и правозащитники».

О точном числе таких людей говорить пока сложно, так как работа над реестром граждан с подобной проблемой не завершена, передает Ura.Ru. Москалькова предложила провести «паспортную амнистию» для «добропорядочных людей», которые не имеют гражданства РФ.