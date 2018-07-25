Апокалипсис сегодня: во что превратилась Греция после страшных пожаров

Афины, 25 июля. Нынешние лесные пожары в Греции признаны самой крупной природной катастрофой в этой стране за последние десять лет. Жертвами стихии стали уже 74 человека, еще 187, в том числе 23 ребенка, пострадали. В настоящее время борьба с огнем продолжается.

Жаркая погода в Греции стоит с начала июля. Синоптики фиксировали температуру выше климатической нормы — до 38–40 градусов.

23 июля вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров (в районе городка Каламос и в восточной Аттике, в районе города Кинета в 50 км к западу от Афин). Крупные пожары охватили и другие районы — три очага близ города Ханья на острове Крит и в области Коринфия на полуострове Пелопоннес.

Сейчас среди выжженной земли и пепла можно сразу не узнать Аттику с ее зелеными холмами и ярко-синим морем. Там огненное пламя охватило сразу шесть городов. В огненном кольце оказались и Афины: греческую столицу отделяли от огня лишь несколько километров. При этом сильный ветер и жара в 40 градусов помогла огню моментально распространиться, из-за чего пожарные не могли оперативно справиться с пламенем.

Многим людям не удалось покинуть свои дома, как это произошло с жителями приморской деревни Мати: большинство из них задохнулись в дыму. Во дворе одной из вилл в этой деревне были найдены тела 26 взрослых и детей, о чем свидетельствуют данные Красного Креста.

Греческие СМИ сообщают, что лесные пожары уничтожили уже более 500 загородных домов и 200 машин. Местное телевидение говорит о начале апокалипсиса и называет случившееся национальной трагедией.

В настоящее время с пожарами продолжают бороться на земле, с воздуха и моря. Пожарные усиленно пытаются справиться со всеми оставшимися очагами пожаров.



В среду по итогам правительственного совещания было решено выделить 20 млн евро млн на неотложную помощь пострадавшим. Афины также попросили помощи у других стран. Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о готовности оказать Греции помощь в связи с катастрофой.