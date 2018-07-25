Взрыв прогремел в центре Еревана

Ереван, 25 июля. МЧС Армении сообщило о взрыве в центре Еревана. На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб города.

Уточняется, что сообщение о происшествии на улице Арташисяна поступило в в службу спасения ведомства в 10​​​.28 по местному времени (09.28 по Москве). В пресс-службе добавили, что взрыв прогремел в доме 72, пишет РИА Новости.

На адрес оперативно выехали два пожарных расчета, отряд спасателей особого назначения, оперативные группы центра кризисного управления и реагирования на чрезвычайные ситуации, а также психологи МЧС. В данный момент информации о пострадавших нет, все обстоятельства и подробности случившегося выясняются.

Напомним, 3 апреля на Северном проспекте в Ереване прогремел взрыв в ресторане быстрого питания Burger King, в результате пострадали граждане Армении, России и Ирана. Среди них были дети в возрасте от 6 до 16 лет.