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Взрыв прогремел в центре Еревана
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    Взрыв прогремел в центре Еревана

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    Взрыв прогремел в центре Еревана

    Ереван, 25 июля. МЧС Армении сообщило о взрыве в центре Еревана. На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб города.

    Уточняется, что сообщение о происшествии на улице Арташисяна поступило в в службу спасения ведомства в 10​​​.28 по местному времени (09.28 по Москве). В пресс-службе добавили, что взрыв прогремел в доме 72, пишет РИА Новости.

    На адрес оперативно выехали два пожарных расчета, отряд спасателей особого назначения, оперативные группы центра кризисного управления и реагирования на чрезвычайные ситуации, а также психологи МЧС. В данный момент информации о пострадавших нет, все обстоятельства и подробности случившегося выясняются.

    Напомним, 3 апреля на Северном проспекте в Ереване прогремел взрыв в ресторане быстрого питания Burger King, в результате пострадали граждане Армении, России и Ирана. Среди них были дети в возрасте от 6 до 16 лет.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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