Трамп отчитал помощников за включенный телеканал CNN на личном телевизоре Меланьи

Вашингтон, 25 июля. Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп отчитал своих ассистентов и помощников за то, что они включили телевизионный канал CNN на личном телевизоре его жены Меланьи на борту президентского лайнера. Об этом пишет издание The New York Times.

Согласно информации газеты, скандал произошел во время недавней зарубежной поездки главы Белого дома. Издание сообщает, что когда Трамп заметил, что по телевизору транслируется постоянно критикующий его телеканал, он «пришел в ярость».

Также отмечается, что ранее американский президент приказал своим помощникам включать на телевизорах только эфиры канала Fox News.

Издание не уточняет, была ли сама первая леди США перед экраном телевизора.

Напомним, 45-й президент США регулярно обвиняет телеканал CNN в фейковых новостях в своем микроблоге социальной сети Twitter.