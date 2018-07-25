Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

Москва, 25 июля. Российские наблюдатели, осуществляющие мониторинг соблюдения режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, за минувшие сутки зафиксировали семь случаев стрельбы. Турецкие коллеги не зафиксировали никаких нарушений.

Как говорится в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации о соблюдении режима прекращения боевых действий, российская сторона зафиксировала случаи стрельбы в провинциях Алеппо (2) и Латакия (5). Турецкие коллеги случаев стрельбы не зафиксировали.

В ведомстве отметили, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Напомним, ранее министерство обороны России предложило организовать работу по открытию филиалов Центра приема беженцев на пунктах пропуска в Сирии.