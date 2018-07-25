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СКР заочно предъявил обвинения экс-главе Минобороны Украины за призывы к терроризму
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    СКР заочно предъявил обвинения экс-главе Минобороны Украины за призывы к терроризму

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    СКР заочно предъявил обвинения экс-главе Минобороны Украины за призывы к терроризму

    Москва, 25 июля. Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение бывшему главе Минобороны Украины Анатолию Гриценко, который призывал к совершению терактов на территории России, говорится в сообщении на сайте ведомства.

    По данным следствия, Анатолий Гриценко в эфире украинского телеканала «1+1» неоднократно призывал взрывать российские поезда. В связи с этим СК РФ возбудил уголовное дело по статье о призывах к терроризму. 

    Как сообщает ведомство, уголовные дела в отношении украинца соединены в одно делопроизводство, ему заочно предъявлены обвинения. Напомним, что на Украине после мартовского референдума в Крыму в 2014 году часто звучит антироссийская риторика. В Кремле заявили, что вопрос о статусе полуострова давно закрыт.

    Автор: Юлия Шелковенко
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