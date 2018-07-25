Apple извинилась за перегрев новых MacBook Pro

США, 24 июля. Американская компания Apple признала проблему с перегревом новых MacBook Pro.

Из-за перегрева программное обеспечение ноутбука снижало тактовую частоту процессора. После этого MacBook Pro начинал работать медленнее. В компании принесли пользователям извинения и решили проблему выпуском обновления для операционной системы macOS High Sierra 10.13.6. «Заплатка» позволит ноутбукам работать на полную мощность.

Отметим, что до выпуска обновления некоторые пользователи решали проблему с быстродействием весьма оригинальным способом. Они помещали ноутбук в морозильную камеру.

Напомним, что релиз новых МacBook Pro состоялся 12 июля 2018 года. 15-дюймовый ноутбук оснащен процессором Intel Core i7, а 13-дюймовый — Core i9.