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Сирия: губернатор провинции Эс-Сувейда сообщил о задержании одного смертника
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    Сирия: губернатор провинции Эс-Сувейда сообщил о задержании одного смертника

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    Сирия: губернатор провинции Эс-Сувейда сообщил о задержании одного смертника

    Дамаск, 25 июля. Губернатор сирийской провинции Эс-Сувейда, расположенной на юге республики, сообщил о задержании одного из смертников, который не успел взорвать бомбу. Об этом в среду передает государственное телевидение САР.

    По словам главы провинции, двое террористов были ликвидированы на месте.

    «Еще одного задержали, он жив. Город Эс-Сувейда в данный момент безопасен, в нем спокойно», — подчеркнул губернатор провинции Амир аль-Аши.

    Напомним, ранее сообщалось, что смертник в среду утром подорвал себя на рынке, расположенном в городе Эс-Сувейда. Военные сирийской армии пресекли две атаки боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), уничтожив их до того, как они привели в действие бомбу.

    Число жертв в результате террористического акта в Эс-Сувейде возросло до 38.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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