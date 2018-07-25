Сирия: губернатор провинции Эс-Сувейда сообщил о задержании одного смертника

Дамаск, 25 июля. Губернатор сирийской провинции Эс-Сувейда, расположенной на юге республики, сообщил о задержании одного из смертников, который не успел взорвать бомбу. Об этом в среду передает государственное телевидение САР.

По словам главы провинции, двое террористов были ликвидированы на месте.

«Еще одного задержали, он жив. Город Эс-Сувейда в данный момент безопасен, в нем спокойно», — подчеркнул губернатор провинции Амир аль-Аши.

Напомним, ранее сообщалось, что смертник в среду утром подорвал себя на рынке, расположенном в городе Эс-Сувейда. Военные сирийской армии пресекли две атаки боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), уничтожив их до того, как они привели в действие бомбу.

Число жертв в результате террористического акта в Эс-Сувейде возросло до 38.

1 Организация запрещена на территории РФ.