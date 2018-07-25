«Не видать им Севастополя, как своих ушей»: Пушков прокомментировал прибытие кораблей НАТО в Одессу

Москва, 25 июля. Российский сенатор Алексей Пушков после того, как в Одессу прибыли четыре корабля НАТО, напомнил, что Москва помешала изначальным планам Киева и альянса направить военные суда в Севастополь и разместить их там на постоянной основе.

«Не видать им Севастополя, как своих ушей», — с иронией заметил политик в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщалось ранее, фрегаты и минные тральщики ВС Нидерландов, Румынии и Турции прибыли в Одессу 23 июля. Вместе с украинскими военными судами они проведут учения в Черном море, в ходе которых отработают взаимодействие при совместных боевых действиях, или при проведении гуманитарной операции.