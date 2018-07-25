ВСУ выпустили по ДНР более 60 боеприпасов за сутки

Донецк, 25 июля. ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным СЦКК, украинская армия за сутки выпустила по ДНР 11 мин, а также использовала БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило шесть раз», — уточнил представитель республики.

Всего киевские военнослужащие выпустили 66 боеприпасов.

«В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 78 единиц», — напомнили в СЦКК.

Ранее стало известно, что украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики.