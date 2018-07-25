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Новороссия
ВСУ выпустили по ДНР более 60 боеприпасов за сутки
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    ВСУ выпустили по ДНР более 60 боеприпасов за сутки

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    ВСУ выпустили по ДНР более 60 боеприпасов за сутки

    Донецк, 25 июля. ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    По данным СЦКК, украинская армия за сутки выпустила по ДНР 11 мин, а также использовала БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

    «За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило шесть раз», — уточнил представитель республики.

    Всего киевские военнослужащие выпустили 66 боеприпасов. 

    «В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 78 единиц», — напомнили в СЦКК.

    ВСУ выпустили по ДНР более 60 боеприпасов за сутки

    Ранее стало известно, что украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики.

    Автор: Катерина Иванова
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