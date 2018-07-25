Москва, 25 июля. Судно Castoro 10 начало подготовительные работы по укладке труб в рамках строительства газопровода «Северный поток — 2». Соответствующая информация приводится в сообщении компании Nord Stream 2.

Согласно приведенным данным, чтобы соединить береговые объекты «Северного потока‑2» с морской частью нового газопровода, трубы в процессе данных работ свариваются на борту судна в единую плеть и протаскиваются на берег с помощью лебедки.

В Грайфсвальдском заливе также ведется продолжение подготовительных работ для последующей укладки труб. Разработка 29-километровой траншеи для газопровода осуществляется с помощью пяти экскаваторов.

«Северный поток — 2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, проект носит исключительно коммерческий характер и не имеет никакой политической подоплеки.