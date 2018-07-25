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Десятки населенных пунктов обесточены на Украине из-за грозы и ветра
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    Десятки населенных пунктов обесточены на Украине из-за грозы и ветра

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    Десятки населенных пунктов обесточены на Украине из-за грозы и ветра

    Киев, 25 июля. Из-за сильного ветра с дождем в пяти областях Украины были обесточены почти 70 населенных пунктов. Соответствующая информация приводится в сообщении на сайте государственной службы Украина по чрезвычайным ситуациям.

    Как стало известно, в результате срабатывания системы защиты линий электропередач из-за осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) были обесточены 66 населенных пунктов в пяти областях. 

    Так, 32 населенных пункта обесточены во Львовской области, 22 — в Киевской, шесть — в Черновицкой, четыре — в Луганской, два — в Днепропетровской.

    В настоящее время бригады областных энергокомпаний привлечены к восстановлению электроснабжения.

    Напомним, более 26 тысяч случаев заболевания корью зафиксировано на Украине с начала текущего года. Из них 13 случаев оказались смертельными.

    Автор: Тимур Румянцев
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