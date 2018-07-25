Северный Кавказ получит 17 миллиардов рублей на развитие туризма

Москва, 25 июля. Кабинет министров России выделит 17 миллиардов рублей регионам Северного Кавказа для развития туризма. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Медведев распорядился выделить средства трем кавказским регионам. Отмечается, что они пойдут на усовершенствование туристических комплексов Карачаево-Черкессии («Архыз»), Чечни («Ведучи») и Кабардино-Балкарии («Эльбрус»).

В этом году регионы получат около 4,3 миллиарда. Затем ежегодно до 2021 года им будут передавать 4,5 миллиарда рублей.

Как пишет «Свободная пресса», эти средства выделяются в рамках масштабной программы по развитию Северного Кавказа и, в частности, туристической сферы.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в июне рассказал, как привлечь на Северный Кавказ инвесторов не только из арабских стран.