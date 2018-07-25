Меню
Россия
Северный Кавказ получит 17 миллиардов рублей на развитие туризма
Происшествия
Две украинки попытались ввезти в Крым устройства для генерации криптовалюты
Следующая новость
Загрузка...

    Северный Кавказ получит 17 миллиардов рублей на развитие туризма

    57

    Северный Кавказ получит 17 миллиардов рублей на развитие туризма

    Москва, 25 июля. Кабинет министров России выделит 17 миллиардов рублей регионам Северного Кавказа для развития туризма. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

    Медведев распорядился выделить средства трем кавказским регионам. Отмечается, что они пойдут на усовершенствование туристических комплексов Карачаево-Черкессии («Архыз»), Чечни («Ведучи») и Кабардино-Балкарии («Эльбрус»).

    В этом году регионы получат около 4,3 миллиарда. Затем ежегодно до 2021 года им будут передавать 4,5 миллиарда рублей.

    Как пишет «Свободная пресса», эти средства выделяются в рамках масштабной программы по развитию Северного Кавказа и, в частности, туристической сферы.

    Северный Кавказ получит 17 миллиардов рублей на развитие туризма

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в июне рассказал, как привлечь на Северный Кавказ инвесторов не только из арабских стран.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.