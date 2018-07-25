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Власти Латвии запретили использовать русский язык при обучении в вузах
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    Власти Латвии запретили использовать русский язык при обучении в вузах

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    Власти Латвии запретили использовать русский язык при обучении в вузах

    25 июля, Рига. Президент Латвии Раймонд Вейонис внес поправки в закон о вузах. Теперь учебным заведениям нельзя вести лекции на языках, которые не являются официальными в Евросоюзе.

    Таким образом, обучение на русском языке попадает под запрет. По закону у вузов есть переходный период до 2020 года. Студенты, которые обучаются на русском, смогут завершить обучение.

    Также поступить в вуз, где преподают на русском языке возможно до 2020 года. Однако учебное заведение должно пройти аккредитацию и подтвердить такое право.

    Как передает Delfi, запрет русского языка уменьшит поступления в экономику Латвии примерно на 200 миллионов рублей. По предварительным подсчетам, количество русскоязычных студентов в вузах страны составляет 2,5 тысячи человек. После 2019 года им не будут смысла приезжать в страну для получения образования. В настоящий момент вузы пытаются выработать какое-то решения проблемы, однако у них пока нет общей позиции.

    Автор: Денис Коробейников
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