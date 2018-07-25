Москалькова заявила, что Киев должен отпустить Вышинского по требованию ОБСЕ

Москва, 25 июля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова надеется, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе будет готова потребовать от Киева прекратить уголовное преследование главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По словам омбудсмена, ОБСЕ должна потребовать освободить Вышинского из-под стражи. Москалькова уточнила, что позиция уважаемой международной организации не может игнорироваться руководством Украины.

Как пишет РБК, она напомнила, что Вышинский ни в чем невиновен, он пострадал за свою приверженность свободе слова и профессионализм.

Напомним, сотрудники СБУ провели 15 мая обыск в офисе РИА Новости Украина. В Киеве был задержан руководитель подразделения. Суд позже арестовал Вышинского на 60 дней. В министерстве иностранных дел России назвали эти действия Киева произволом. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, задержание Вышинского и обыск в редакции неприемлемы.