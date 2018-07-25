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Эксперты назвали самые доступные направления для перелетов по России
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    Эксперты назвали самые доступные направления для перелетов по России

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    Эксперты назвали самые доступные направления для перелетов по России

    Москва, 25 июля. Онлайн-сервис OneTwoTrip выбрал самые дешевые и дорогие направления внутренних перелетов по России. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы компании.

    По словам экспертов сервиса, самые дешевые билеты зафиксированы на направлении Чита — Улан-Удэ. Так, средняя стоимость полета составляет 2069 рублей.

    На второй строчке оказалось направление Казань — Нижний Новгород (2385 рублей), на третьем месте оказался маршрут Краснодар — Махачкала (2480 рублей).

    Отмечается, что первое место в списке направлений с самой высокой стоимостью занял рейс Новосибирск — Магадан (16235 рублей), второе — Санкт-Петербург — Якутск (15500 рублей).

    На третьей строчке расположился маршрут Москва — Магадан (15000 рублей).

    Сообщается, что для исследования использовалась информация о стоимости прямых перелетов экономическим классом в одну сторону. В рейтинг не включались маршруты, если за последние 12 месяцев по ним было куплено менее 100 авиационных билетов.

    Автор: Дана Балан
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