Эксперты назвали самые доступные направления для перелетов по России

Москва, 25 июля. Онлайн-сервис OneTwoTrip выбрал самые дешевые и дорогие направления внутренних перелетов по России. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы компании.

По словам экспертов сервиса, самые дешевые билеты зафиксированы на направлении Чита — Улан-Удэ. Так, средняя стоимость полета составляет 2069 рублей.

На второй строчке оказалось направление Казань — Нижний Новгород (2385 рублей), на третьем месте оказался маршрут Краснодар — Махачкала (2480 рублей).

Отмечается, что первое место в списке направлений с самой высокой стоимостью занял рейс Новосибирск — Магадан (16235 рублей), второе — Санкт-Петербург — Якутск (15500 рублей).

На третьей строчке расположился маршрут Москва — Магадан (15000 рублей).

Сообщается, что для исследования использовалась информация о стоимости прямых перелетов экономическим классом в одну сторону. В рейтинг не включались маршруты, если за последние 12 месяцев по ним было куплено менее 100 авиационных билетов.