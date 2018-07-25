«Отразим любую атаку»: взвод спецназовца Сухого держит оборону в крепости ДНР под Горловкой

Бойцы взвода спецназовца-«краповика» (то есть удостоенного высшей формы отличия бойца в подразделениях специального назначения. — Прим. ФАН), известного под позывным Сухой, занимают круговую оборону на самой дальней позиции под Горловкой. Дончане готовы встретить атаки врага и сжечь его бронетехнику. На отдаленных позициях, которые не часто посещают журналисты, побывал военный корреспондент Федерального агенства новостей Юрий Котенок.

На войне есть места, популярные у журналистов, командования, сотрудников гуманитарных организаций. А есть тихие уголки, которые редко посещают гости. Один из таких «медвежьих углов» — ротный опорный пункт под Горловкой. Добираемся сюда на машине. Метров сто перед нашими окопами — простреливаемый район. Враг молчит, однако двигаться под прицелами его пулеметов крайне неприятно. Куда лучше чувствуешь себя уже на позиции, в окопах, выдолбленных в твердом грунте. Как обустроились бойцы, хорошо объяснил взводный лейтенант Сухой.

«Опорный пункт рыли вручную лопатами и кайлами. Здесь сплошной камень. Так что вгрызались в грунт в прямом смысле слова», — рассказал командир о трудностях оборудования позиций на опорном пункте.

Сказать, что Сухой просто командир взвода — не сказать ничего. Краповый берет, спецназ внутренних войск СССР, служба в Нагорном Карабахе. Затем работал в милиции, был предпринимателем. Но переворот в Киеве поменял его жизнь. Эта война для Сухого началась с отряда самообороны в Горловке.

«До 1 марта [2014 года] мы собрали восемьсот человек самообороны — тех, кто готов был встать на рубежах Горловки, на блокпостах, везде в городе и не пустить ни «левый», ни «правый сектор»1, ни «айдары», ни «азовы», никого», — вспоминает взводный. («Правый сектор», «Айдар», «Азов» — запрещенные в РФ украинские военизированные националистические формирования. — Прим. ФАН)

Затем Сухой вместе с товарищем отправился в ополчение в Славянске. Ему хорошо запомнился первый его бой на этой войне.

«Очень хорошо помню его. Нас предупредили, что в 5 часов утра начнется минометный обстрел. Все были готовы, мы заняли подвалы. Разведка не подвела — именно в без трех минут пять Семеновку начали обстреливать всем, чем можно — минометами и танками, самолетами и вертолетами. В 8 часов утра мы вышли из подвалов и выдвинулись на передние окопные позиции, когда через Торец поехала их техника и пошла живая сила. Открыли огонь, остановили, по танкам работали ПТУРы», — рассказывает ополченец.

В Славянске был ранен осколками в правое плечо и левую руку. Вместе с группой из двадцати раненых был переправлен в Горловку, а затем в Донецк. Операция длилась несколько часов. Донецкие врачи спасли руку. Сейчас Сухой командует подразделением на самой северо-западной позиции ДНР. Через 900 метров — позиции ВСУ. Противник ведет себя по-разному, в зависимости от того, кто заступил на позиции после ротации... Затишье чередуется с обстрелами.

О своих подчиненных Сухой отзывается хорошо, говорит, что многие воюют уже пятый год и превратились в хороших воинов, у всех боевой опыт. Видят перед собой противника и не пасуют.

«Здесь люди служат уже пятый год. Это не просто профессионалы, а суперпрофессионалы, которые все испытывают, как говорится, на собственной шкуре. Они учатся не на учениях, а видят реального противника, когда сотые доли секунды решают многое. Каждый знает, что от его действий зависит его жизнь и жизнь окружающих, — рассказывает взводный. — Сами видите, это крайняя точка наших позиций. Ребята находятся на передовой и принимают это так, как оно есть. И в случае любых провокаций и наступательных действий противника готовы сражаться до конца».

На опорном пункте все готовы к тому, что противник может полезть со всех сторон. Готовы и к атакам авиации, и к борьбе с бронетехникой врага.

«Отразим любую атаку», — уверен командир.

«Сейчас уже не 2014 или начало 2015, когда у нас были один или два танка. Здесь уже действующая армия ДНР, которая имеет — и это не секрет — танки, «Грады», гаубицы и многое другое, — напоминает Сухой. — С 2015 года мы активно тренируемся, наращиваем свой боевой опыт. Мы не сидим на месте. Если сидеть на месте, это чревато последствиями».

Спрашиваю у командира о настроениях среди бойцов.

«Настроение бойцов на позиции зависит от командиров, начиная с командира роты и командира взвода, от качества их работы с личным составом, от умения общаться с людьми, быть в курсе их личной жизни, помогать в решении проблем. Были ситуации, когда здесь было очень горячо. Сюда прилетало не только стрелковое, пули, — танк расстреливал нашу позицию прямой наводкой; и мины сюда прилетают. Враг пристрелял это место. Но никто не развернулся и не ушел. Ребята так и сказали: мы здесь, назад не уйдем и не отступим», — рассказал собеседник ФАН.

Один из тех, кто держит оборону в этой маленькой крепости — боец Сергей с позывным «Малой», родом из Енакиево. Обычный слесарь, встал в строй в 2014 году, воевал в Шахтерске, уже три года в 1-м Горловском батальоне территориальной обороны. Стрелок. Задачу, поставленную командованием, объясняет просто: «Держать рубеж». О своем выборе не жалеет ни грамма. Простой парень, пошел воевать, потому что так надо: «Такая судьба. Пошел Родину защищать». Своим боевым товарищам Сергей передал привет и пожелал быть аккуратнее.

«Вот во что превращается кайло после того, как им бойцы долбят свои окопы в этом окаменевшем песчанике», — показывает командир.

Сухой показывает, во что превращается орудие после нескольких недель оборудования огневых точек, блиндажей и ходов сообщения на опорном пункте. Металл не выдерживает, приходится менять, — а люди остаются, держат оборону.

Идем дальше по цепочке окопов, выдолбленных в неуступчивом грунте. Петляем поворотами и ныряем в блиндажи. Сухой с удовольствием проводит эту мини-экскурсию по траншеям, перекрытия которых защищают бойцов ДНР от осколков и выстрелов ВОГ. На одной из огневых позиций — остановка.

«Держим рубежи, наблюдаем, готовы в любой момент отразить атаку. Здесь все перекрыто, все сделано, как говорят, «по фэн-шую», — рассказывает Сухой.

Где-то в почти муравьиных норах под четырьмя накатами дубовых бревен скрыта оружейная комната, где под охраной хранятся оружие и боеприпасы подразделения. Здесь же печка, чтобы отапливать помещение зимой.

«Это к вашем вопросу — а что, если пойдут танки. Есть средства, поражающие танки, ПТУРы и остальное», — рассказал Сухой.

В арсенале — РПГ и другое вооружение, не запрещенное минскими соглашениями. И на этом опорном пункте свой раритет — противотанковое ружье системы Дегтярева времен Великой Отечественной, калибром в 14,5 мм, которое до сих пор может успешно поражать бронетехнику противника.

Мы покидаем эту маленькую «крепость по фэн-шую», ставшую непреодолимом преградой для украинских формирований. Часть дороги домой на виду украинских позиций. Обходится без происшествий. Мы не прощаемся с Сухим и его бойцами. Мы обязательно встретимся...

1 Организация запрещена на территории РФ.