Не собираемся сдаваться: работники «Электронмаша» в Киеве третьи сутки держат оборону от рейдеров

Киевское предприятие «Электронмаш», специализирующееся на поставке приборов питания бортовых сетей для городского транспорта, внезапно оказалось заблокировано для своих сотрудников. В понедельник, 23 июля, в административный корпус предприятия вошли люди в масках, избили охрану и забаррикадировали двери без объяснения причин. Рабочие, пришедшие на работу с утра, также были избиты неизвестными. Десять человек получили травмы. Вторые сутки двери «Электронмаша» под замком, а руководство и часть сотрудников дежурят во дворе здания, требуя вернуть им рабочие места.

Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте событий и узнал, почему власти Киева не реагируют на рейдерский захват «Электронмаша» и даже считают его законным.

«Облили пеной из огнетушителя и спустили с лестницы»

Утро понедельника у гражданского активиста Владимира Бережного началось со звонка заместителя директора «Электронмаш» Владимира Григорьевича. Тот сообщил, что на территорию завода прибыли «титушки» и выгоняют сотрудников и охранников на улицу, к некоторым применяют силу.

«Мы прибыли на место после звонка. Людей здесь били, гнали с завода. Тех, кто приходил на работу к 8 часам — а завод работает с 8 — не пускали на рабочие места. Не разрешили даже вещи свои забрать», — рассказывает Бережной.

Несмотря на то, что завод открывается с 8 часов утра, люди там находятся постоянно. Сотрудники еще в марте распределили дежурство в здании, так как попытки захвата уже случались.

«Завод давно испытывает проблемы, но чтобы такой рейдерский захват с избиениями — это впервые», — делится начальник отдела сбыта «Электронмаш» Николай Очкань.

«Я попробовал пройти в здание, показал паспорт, меня впустили. Захожу внутрь, а там все раскурочено, документы валяются. Я этих парней спрашиваю, мол, кто вам разрешал в документах копаться, у вас разве есть ордер на обыск. Они смеются. Вчера они меня вообще из огнетушителя пеной облили и еще с лестницы спустили. Но мы, — сотрудник показывает на собравшихся вокруг завода людей, — не собираемся сдаваться. Мы очень хотим вернуться на работу».

Проблемы у завода «Электронмаш» начались три месяца назад. В марте министерство экономического развития и торговли Украины отстранило директора предприятия Виктора Мову от работы в связи со «злоупотреблением должностными полномочиями». По информации МЭРТ и СБУ, Мова совместно с членами рабочего коллектива начиная с 2000 года незаконно присвоил более 60 миллионов гривен, а также приватизировал производственные помещения общей площадью более 88,38 тыс. квадратных метров, территории оздоровительного лагеря и другие активы в пользу предприятия, владельцем которого является родственник Мовы. В настоящее время идут суды. Так, 2 августа должен состояться суд по вопросу о восстановлении директора «Электронмаша» в должности. Мова надеется на положительный результат.

«Понятно же, что дело это сфабриковано против меня. Им не нравится, что более 60% завода находится в руках сотрудников, отсюда и желание приватизации. Но мы будем стоять до победного конца», — говорит Виктор Мова.

Николай Очкань добавляет: нового директора, которого назначило Минэкономики, сотрудники «Электронмаша» сразу не приняли.

«У нас был устав, где значилось, что активы завода поделены так: 60% коллективу, 40% государству. Минэкономики без нашего согласования начало все переделывать: сказали, 60% им, а не нам. Мы с этим не согласились и подали в суд. Они же из-за этого и уволили нашего директора и началась эта драчка», — объясняет начальник отдела сбыта.

Сотрудники «Электронмаша» три месяца не пускали поставленного Минэком директора Сергея Ефименко в административное здание завода, поэтому и дежурили круглосуточно. Сдались только после силового захвата.

Отставленный директор Мова отмечает, что завод вопреки всем невзгодам продолжает свою работу.

«Они же только административный корпус захватили, — объясняет руководитель. — А сами цеха у нас дальше находятся. Там такие двери, охрана, никто не пройдет, так что работа продолжается».

Украли копчености и выпили коньяк

Продолжается и безмолвный протест во дворе «Электронмаша». Около сотни человек расположились на бетонном ограждении в ожидании возможности хотя бы забрать свои вещи.

«У меня внутри остались документы личные и сумка. Я не могу попасть внутрь, видите, что творится», — рассказывает сотрудница Мария.

Двери в здание заколочены изнутри. Молодые парни в черной форме корчат рожи из-за прозрачного стекла и невербально высказывают корреспонденту все, что о нем думают.

Спустя несколько минут к протестующим приезжает человек с тележкой из «Ашана» и продуктами. Магазин находится рядом с заводом и временно является основным источником питания для сотрудников.

«Мы же здесь вторые сутки уже дежурим. Закупаемся в «Ашане», спим в автобусе по очереди, но уходить точно не планируем. Понимаете, я на этом заводе с 1974 года работаю. Сейчас в бухгалтерии тружусь. В моем возрасте трудно уже найти другую работу, да и куда я от них денусь», — улыбается Наталья.

Ее коллега Татьяна сообщает, что работает на заводе 42 года. Уходить также не собирается.

«Мы всегда были единым коллективом. Всегда вместе работали, отдыхали. Почему в сложной ситуации я должна бросать своих коллег? Не сделаю я этого, конечно».

Татьяна рассказывает, что в ночь на понедельник в охране сидела ее подруга, сейчас она лежит дома с травмами.

«Мне с утра уже она сообщила, что пришли эти ребята, вон они, ржут все там. Вытащили ее, потребовали ключи от кабинетов, угрожали. Настоящий рейдерский захват».

Татьяна молча кивает словам Натальи и шепотом рассказывает про бесчинства на заводе.

«Ребята эти совсем некультурно себя ведут. У нас у сотрудницы в понедельник должен был быть юбилей — 70 лет. Она закупила все к празднику: копчености, вкусности, коньяк для коллектива, оставила все это на ночь в холодильнике. С утра попросила пройти в кабинет, продукты забрать. А там ничего нет в холодильнике! Все съедено и выпито. А что с документами они нашими сделали — и смотреть страшно».

Женщины вздыхают. Говорят, очень хотят вернуться к работе.

«Мы полжизни отдали этому предприятию. У нас никогда даже задержек зарплаты не было — и сейчас так взять и все отдать? Нет, мы не сдадимся».

Не собирается сдаваться и вахтер общежития «Электронмаш», находящегося недалеко от административного корпуса. Несмотря на то, что помещение не отапливается с марта, она продолжает дежурить в нем.

«Тепла нет с марта, воды горячей уже не помню сколько времени нет. Вот дали только холодную. Но я остаюсь здесь, это моя работа — за порядком следить. Сейчас тут никто не живет, но все-таки. Я захвата этого не боюсь, но новости смотрю, вижу, наши сидят там во дворе», — говорит вахтерша через стекло заколоченной двери общежития.

Заместитель директора Мовы Владимир Григорьевич сообщает, что руководство завода обратилось во все правоохранительные органы и партии. Ответа ни у кого пока нет.

«Мы обратились во все инстанции. В комитеты Верховной рады, к партии «Батькивщина», Радикальной партии. Помощи пока нет», — рассказал Григорьевич.

В это же время министерство экономического развития и торговли в ответ на заявление о рейдерском захвате сообщило, что новый директор «Электронмаш» Сергей Ефименко практически приступил к своим обязанностям в понедельник с утра. На деле в здании только охрана, а работники и бывшее руководство остались на улице.