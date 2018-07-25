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Женщина, пострадавшая при взрыве в Красном Селе, скончалась в реанимации
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    Женщина, пострадавшая при взрыве в Красном Селе, скончалась в реанимации

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    Женщина, пострадавшая при взрыве в Красном Селе, скончалась в реанимации

    Санкт-Петербург, 25 июля. Одна из пострадавших при взрыве газового баллона в Красном Селе, скончалась в реанимации. Как передает корреспондент ФАН, личность женщины пока не установлена.

    Взрыв газа произошел на улице Лермонтова, 46 в Красном Селе накануне вечером в частном доме. В результате взрыва обвалилась крыша гаража, под завалами оказались три человека, еще двое погибли.

    Как стало известно в среду, одна из пострадавших, не приходя в сознание, скончалась в реанимации. Женщина получила закрытую травму живота с внутренним кровотечением, ушибы, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ссадины лица и головы.

    Также в больнице в настоящее время находятся Максим Б. и Юлия Е.  Женщине медицинская помощь оказывается в шоковой реанимации. У нее диагностированы многочисленные переломы, состояние тяжелое. Мужчина получил ушибы, состояние среднее.

    Ранее Федеральное агентство новостей публиковало снимки с места взрыва. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют специалисты.

    Автор: Василий Котов
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