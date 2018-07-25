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ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ в районе Луганска
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    ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ в районе Луганска

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    ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ в районе Луганска

    Вена, 25 июля. Беспилотник наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности сотрудничеству в Европе был обстрелян над позициями Вооруженных сил Украины в районе Луганска.

    Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за минувшие сутки. Согласно данным, сотрудники миссии услышали три выстрела и стрелковый огонь, когда находились около населенного пункта Артем в 26 километрах от Луганска. Они управляли беспилотником.

    По словам специалистов, украинские силовики открыли огонь по летательному аппарату. Отмечается, что в этот момент беспилотник летел на высоте около 100 метров над позицией украинских военных в 800 метрах от наблюдателей ОБСЕ.

    При этом сотрудникам ОБСЕ удалось безопасности посадить беспилотник. Позже двое представителей ВСУ приехали к наблюдателям. Они заявили, что стреляли в воздух, чтобы отогнать устройство.

    ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ в районе Луганска

    Автор: Алия Садыкова
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