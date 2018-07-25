ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ в районе Луганска

Вена, 25 июля. Беспилотник наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности сотрудничеству в Европе был обстрелян над позициями Вооруженных сил Украины в районе Луганска.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за минувшие сутки. Согласно данным, сотрудники миссии услышали три выстрела и стрелковый огонь, когда находились около населенного пункта Артем в 26 километрах от Луганска. Они управляли беспилотником.

По словам специалистов, украинские силовики открыли огонь по летательному аппарату. Отмечается, что в этот момент беспилотник летел на высоте около 100 метров над позицией украинских военных в 800 метрах от наблюдателей ОБСЕ.

При этом сотрудникам ОБСЕ удалось безопасности посадить беспилотник. Позже двое представителей ВСУ приехали к наблюдателям. Они заявили, что стреляли в воздух, чтобы отогнать устройство.