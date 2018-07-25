Стали известны темы, которые обсудят участники контактной группы в Минске

Луганск, 25 июля. Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе на переговорах в Минске Родион Мирошник рассказал о темах, которые будет обсуждать контактная группа.

Мирошник обратил внимание, что участники контактной группы обсудят темы по урегулированию ситуации в Донбассе, которые были затронуты ранее. В частности, в подгруппе по безопасности рассмотрят ситуацию в районах Петровского, Золотого, Станицы Луганской, которые расположены на линии соприкосновения.

«После достигнутой договоренности и разведения на двух участках, украинская сторона в одностороннем порядке вернула свои формирования на исходные позиции, — приводит слова представителя ЛНР РИА Новости. — Будут обсуждены меры по восстановлению ситуации и выполнению договора».

В экономической подгруппе обсудят восстановление пенсий и пособий людям с ограниченными возможностями в ДНР и ЛНР. В политической подгруппе участники заявили к обсуждению вопросы, связанные с механизмом вступления в силу особого статуса Донбасса, а также вопросы амнистии. В гуманитарной подгруппе главной темой станет обмен пленными.