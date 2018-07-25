«Америка перестанет быть Америкой»: в США после встречи Путина и Трампа испугались «потерять весь мир»

Вашингтон, 25 июля. Президент США Дональд Трамп «похоронил» американскую исключительность после встречи с российским лидером Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном считает аналитик Foreign Policy. По его мнению, Трамп «оставил старый компас», и это может стать «поворотным моментом» для США.

По мнению Дэниела Сарджента, кажется, дело идет к «сдвигу парадигмы». Особенно журналиста пугает, то Трамп, не задумываясь участвует в мероприятиях, принижающих его «статус лидера свободного мира».

«И что еще страшнее, неясно, зачем лидер идет на такие жертвы, чтобы поладить с Кимом и, в особенности, с Путиным», — посетовал аналитик.

Особенное возмущение аналитика вызвало то, что на переговорах с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп заявил, что в ухудшении отношений между США и Россией виноваты США. При этом мотивы Трампа до конца неясны.

Сарджент подчеркнул, что когда Вашингтон перестанет говорить о своей исключительности и о свободе, «Америка перестанет быть Америкой». После этого, предупредил он, США рискуют потерять весь мир и собственную душу.

Напомним, встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. После переговоров многие американские политики и СМИ обрушились с критикой на лидера США, заявив, что он выглядел бледно и неуверенно на фоне главы РФ. Недовольство критиков Трампа вызвало и то, что, по их мнению, он должен был проявить более жесткую позицию при обсуждении темы кибербезопасности и поднять вопрос о вмешательстве в американские выборы, а также при обсуждении строительства российского газопровода «Северный поток — 2».