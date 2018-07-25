Сирия: число погибших от взрыва в городе Эс-Сувейда выросло до 38 человек

Дамаск, 25 июля. В результате теракта в городе Эс-Сувейда на юге Сирии погибли 38 человек. Об этом рассказали в правоохранительных органах Сирийской Арабской Республики.

Ранее сообщалось о 30 погибших. Отмечается, что ранены около 30 человек.

Как пишет РИА Новости, в среду утром террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на рынке. Еще двух боевиков успели ликвидировать, прежде чем они активизировали бомбы. Кроме этого, жители деревни около города Дума уничтожили четырех боевиков, которые попытались напасть на населенный пункт.

Ранее смертник взорвал автомобиль в Афганистане, шесть полицейских погибли. Взрыв прогремел в районе Над Али в провинции Гильменд на юге страны. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ни одна из действующих группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.