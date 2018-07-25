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Минфин РФ предложил оценивать при оформлении ОСАГО стиль вождения
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    Минфин РФ предложил оценивать при оформлении ОСАГО стиль вождения

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    Минфин РФ предложил оценивать при оформлении ОСАГО стиль вождения

    Москва, 25 июля. Тарифы страхования автогражданской ответственности в России будут зависеть от стиля вождения автомобиля его владельцем. Такие поправки предложил внести Минфин России в закон «Об ОСАГО». Отмечается, что сейчас стоимость страховки рассчитывается с учетом базового тарифа с поправкой на стаж и возраст водителя.

    Также компания учитывает число страховых случаев, регион, где ездит автовладелец, а также мощность двигателя.

    Ведомство предложило отменить последние два параметра. Вместо этого специалисты предложили оценивать стиль вождения, количество неаварийных нарушений автовладельца.

    Как пишет издание «Ведомости», под стилем вождения эксперты понимают резкость торможения и перестроения, частоту и длительность езды на машине, скорость и другие факторы. Фиксировать стиль езды будут установленные на машине телематические устройства.

    Минфин РФ предложил оценивать при оформлении ОСАГО стиль вождения

    Автор: Алия Садыкова
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