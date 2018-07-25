Меню
Происшествия
Видео с места ДТП с участием фуры и маршрутки в Туапсе появилось в Сети
Политика
Сирия: число погибших от взрыва в городе Эс-Сувейда выросло до 38 человек
Следующая новость
Загрузка...

    Видео с места ДТП с участием фуры и маршрутки в Туапсе появилось в Сети

    52

    Видео с места ДТП с участием фуры и маршрутки в Туапсе появилось в Сети

    Туапсе, 25 июля. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием фуры и маршрутки возле ТЦ «Красная площадь» в Туапсе.

    Сообщается, что в среду примерно в 07.00 в районе торгового центра «Красная площадь» столкнулись грузовая фура и маршрутка, от удара маршрутка перевернулась на бок.

    К счастью, жертв нет, но в результате аварии пострадало 10 человек. Шестерых пострадавших госпитализировали в Портовую больницу, четырех — в Центральную больницу.

    По словам источника, детей среди пострадавших нет, в настоящее время обстоятельства и причины ДТП выясняются.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.