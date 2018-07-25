Видео с места ДТП с участием фуры и маршрутки в Туапсе появилось в Сети

Туапсе, 25 июля. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием фуры и маршрутки возле ТЦ «Красная площадь» в Туапсе.

Сообщается, что в среду примерно в 07.00 в районе торгового центра «Красная площадь» столкнулись грузовая фура и маршрутка, от удара маршрутка перевернулась на бок.

К счастью, жертв нет, но в результате аварии пострадало 10 человек. Шестерых пострадавших госпитализировали в Портовую больницу, четырех — в Центральную больницу.

По словам источника, детей среди пострадавших нет, в настоящее время обстоятельства и причины ДТП выясняются.