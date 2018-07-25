Роскачество рассказало, какие напитки пить в жару

Москва, 25 июля. Специалисты Роскачества рассказали, какие напитки пить в жару, как их правильно выбрать и не попасться на уловки маркетологов.

По словам экспертов, спастись от жажды помогут чай и питьевая вода, сладких и газированных напитков рекомендуется употреблять меньше. Однако полностью от них можно не отказываться: главное — выбирать качественный продукт.

При покупке воды специалисты рекомендуют обратить внимание на ее тип. Лечебно-столовую для утоления жажды употреблять не стоит, ее нужно пить теплой или горячей за полчаса до еды. На этикетке бутылки с минеральной водой должна быть указана категория — первая или высшая.

По словам замруководителя Роскачества Елены Саратцевой, качество и «полезность» воды зависят скорее от производителей. Однако зарубежная вода, как отмечают специалисты, российскую по качеству не превосходит.

В Роскачестве советуют обратить внимание, не содержит ли вода подсластители и ароматизаторы: утолить жажду такая вода не поможет. При этом серебро и йод являются натуральными добавками. Полезные качества вода будет дольше сохранять в стеклянной бутылке, осадка быть не должно. В день рекомендуется выпивать около двух литров чистой питьевой воды.

Любителям кваса стоит помнить, что на магазинных полках можно найти как продукт брожения квасного сусла, так и газированный напиток со вкусом кваса. В настоящем квасе, напоминают эксперты, процент содержания спирта составляет не более 1,2.

Если спирта слишком много, скорее всего, технологический процесс был нарушен. Слишком низкое содержание спирта свидетельствует о том, что в бутылке находится газированный напиток, а не квас.

Также в напитке не должно быть искусственных добавок-красителей, подсластителей и усилителей вкуса. Специалисты отмечают, что надпись «живой» на бутылках с квасом не говорит о каких-либо особых свойствах продукта: термин в нормативных документах не закреплен.

Лимонады в жару в большом количестве употреблять не советуют: один литр газированного напитка содержит порядка 80-100 граммов сахара. Эксперты напоминают, что при производстве газировок используются консерванты и красители.

Ранее, как сообщало URA.RU, специалисты Роскачества проверили свиной шашлык в российских магазинах и определили лучших и худших производителей продукта.