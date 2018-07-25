Число отмененных решений о приеме в гражданство РФ сократилось почти в десять раз

Москва, 25 июля. В МВД Российской Федерации сообщили, что в минувшем году было отменено 160 решений о приеме в российское гражданство, в 2012 году — 1511 таких решений. По состоянию на 1 июня текущего года было отменено 96 решений по вопросу о приеме в гражданство РФ.

В ведомстве отметили, что сокращение количества отмененных решений о приеме в российское гражданство связано с повышением качества проверки документов, начиная с момента предоставления гражданам консультаций по вопросам гражданства.

В МВД уточнили, что по закону вердикт о приобретении гражданства подлежит отмене в случае, если будет зафиксировано, что такое решение принято на основании представленных заявителем фальшивых документов или ложных данных. Факт использования фиктивных документов или данных устанавливается в судебном порядке, передает RT.

Помимо этого, с 1 сентября прошлого года решение о приеме в российское гражданство в праве отменить в случае вынесения судом приговора за совершение преступлений экстремистского или террористического характера.

Ранее МВД сообщило, что число граждан, получивших российский паспорт, в период с 2012 по 2017 год увеличилось практически в три раза.