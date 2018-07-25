Кризисы и коррупция: эксперт объяснил, почему Украину ждет будущее Латинской Америки

Киев, 25 июля. Украину ждет будущее Латинской Америки, считает директор киевского «Центра прикладных исследований» Юрий Щедрин. Он провел историческую аналогию между развивающейся ситуацией в стране и тем, что происходит в Аргентине и Бразилии, и выявил много схожего.

По словам эксперта, в Латинской Америке, как и на Украине, часто происходят экономические кризисы, коррупционные скандалы на уровне первых лиц государства, а государства региона сильно зависят от иностранных партнеров.

«У нас ситуация как в Аргентине. Аргентина тоже переживает ряд острых экономических и политических кризисов», — подчеркнул Щедрин.

Как он отметил, самые острые из этих кризисов Киев и Буэнос-Айрес пережили одновременно. Щедрин напомнил, что сложная экономическая ситуация 1998 — 2002 годов привела к серьезному потрясению: 50% аргентинцев стали бедными, 25% — неимущими, при этом в стране возник класс сверхбогатых людей.

Также, как заметил Щедрин, в Аргентине и на Украине можно наблюдать похожие политические ситуации. В латиноамериканской стране в преддверии выборов главы государства было много кандидатов, но никто из них не имел поддержки населения даже на уровне 10%.

Напомним, на Украине выборы президента пройдут весной 2019 года. Сейчас в стране наблюдается кризис доверия населения к центральной власти. Действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует в предвыборных антирейтингах. Ранее, как передавало URA.RU, эксперты предупредили о риске нового Майдана на Украине в 2019 году, если Порошенко не выполнит обещаний по борьбе с коррупцией.