Американцы увидели шлепающего по раскаленному металлу «бессмертного русского»

Вашингтон, 25 июля. Пользователь Reddit опубликовал gif-изображение, на котором российский сталевар голыми руками шлепает по раскаленному жидкому металлу и при этом не получает повреждений.

Изображение появилось на Reddit. Автор поста удивился происходящему на кадрах. По его словам, «кто-нибудь вообще видел смерть русского?». Он уточнил, что на кадрах изображен российский сталевар. За несколько часов после публикации пост американца набрал более 50 тысяч лайков.

При этом некоторые пришли в ужас от происходящего. Один из комментаторов удивился, как россиянин вообще может хлопать по раскаленному жидкому металлу. Другие удивились тому, что на руках рабочего не осталось и следа от этого.

Некоторые пошутили, что россиянин полностью вылит из водки. Позже стало известно, что герой гифки — армянский рабочий литейного производства.