Стало известно, когда начнется Модернизация «Байконура» под запуск «Союз-5»

Москва, 25 июля. Стартовый комплекс космодрома «Байконур» начнут модернизировать под ракету «Союз-5» через два года.

«Чтобы пустить ракету «Союз-5» в обозначенные жесткие сроки — в 2022 году, модернизацию пусковой установки надо начинать за два года до этого — в 2020 году», — цитирует источник на космодроме РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что эксплуатацию «Зенита» можно будет продолжить в том случае, если компания S7 Space заключит контракты для поставки соответствующих российских комплектующих к этому типу ракет.

Для проведения пилотируемых запусков «Союз-5» на стартовом комплексе «Байконура» нужно будет восстановить подвижную ферму от ракеты «Зенит». Ее построили еще при СССР и использовали для посадки космонавтов в корабль.