Меню
Технологии
Стало известно, когда начнется Модернизация «Байконура» под запуск «Союз-5»
Спорт
Теннисист Михаил Южный завершит карьеру после турнира в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Стало известно, когда начнется Модернизация «Байконура» под запуск «Союз-5»

    42

    Стало известно, когда начнется Модернизация «Байконура» под запуск «Союз-5»

    Москва, 25 июля. Стартовый комплекс космодрома «Байконур» начнут модернизировать под ракету «Союз-5» через два года.

    «Чтобы пустить ракету «Союз-5» в обозначенные жесткие сроки — в 2022 году, модернизацию пусковой установки надо начинать за два года до этого — в 2020 году», — цитирует источник на космодроме РИА Новости.

    Собеседник агентства подчеркнул, что эксплуатацию «Зенита» можно будет продолжить в том случае, если компания S7 Space заключит контракты для поставки соответствующих российских комплектующих к этому типу ракет.

    Для проведения пилотируемых запусков «Союз-5» на стартовом комплексе «Байконура» нужно будет восстановить подвижную ферму от ракеты «Зенит». Ее построили еще при СССР и использовали для посадки космонавтов в корабль.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.