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На поиски пропавшего легкомоторного самолета в Новосибирской области вылетел вертолет
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    На поиски пропавшего легкомоторного самолета в Новосибирской области вылетел вертолет

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    На поиски пропавшего легкомоторного самолета в Новосибирской области вылетел вертолет

    Новосибирск, 25 июля. Вертолет Ми-8 вылетел из аэропорта Толмачево на поиски легкомоторного самолета Cirrus, который исчез после вылета из Новосибирска.

    Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России. Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Cirrus вылетел из аэропорта Северный в Новосибирске. Он пропал с радаров во время полета в сторону Томска. Сейчас сотрудники МЧС ищут воздушное судно на акватории реки Обь. Поиски организованы от затона Ленинский район Новосибирска до населенного пункта Дубровино Мошковского района.

    Также пропавший борт ищут от Ташара Мошковского района до Кругликово Болотнинского района. Вертолет вылетел на поиски в 9.07 (5.07 по московскому времени). Он будет вести поиски с воздуха на территории Колыванского района Новосибирской области. На борту воздушного судна находятся шесть специалистов.

    На поиски пропавшего легкомоторного самолета в Новосибирской области вылетел вертолет

    Автор: Алия Садыкова
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