Экс-наставник сборной Мексики поделился впечатлениями от ЧМ-2018

Москва, 25 июля. Бывший главный тренер сборной Мексики и мадридского «Атлетико» Хавьер Агирре поделился впечатлениями от прошедшего в России чемпионата мира по футболу.

Своими мыслями на тему легендарный футболист и тренер рассказал в интервью «Известиям», отметив, что российский мундиаль – «один из лучших турниров в истории чемпионатов мира».

«Много волонтеров и просто хороших людей на улицах городов России. Думаю, организация такого уровня — это результат работы, проделанной вашей страной», — добавил Агирре.

Говоря же о спортивной составляющей, мексиканский специалист отметил, что уровень футбола на чемпионате был высок, добавив, что в 64 играх мундиаля лишь в одной зрители не увидели забитых мячей.

«Мы знаем, что даже хорошим игрокам забивать сейчас непросто — уровень организации оборонительных действий сейчас во всем мире очень высок. Мне кажется, этот ЧМ закончился с наибольшим количеством забитых голов в истории», — заявил футбольный эксперт.

Добавим, что Хавьер Агирре в качестве игрока вступал за клубы «Америка», «Атланте», «Гвадалахара». Сыграл 59 матчей за сборную Мексики, забил 13 голов, принимал участие в чемпионате мира 1986 года.