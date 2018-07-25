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Экс-наставник сборной Мексики поделился впечатлениями от ЧМ-2018
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    Экс-наставник сборной Мексики поделился впечатлениями от ЧМ-2018

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    Экс-наставник сборной Мексики поделился впечатлениями от ЧМ-2018

    Москва, 25 июля. Бывший главный тренер сборной Мексики и мадридского «Атлетико» Хавьер Агирре поделился впечатлениями от прошедшего в России чемпионата мира по футболу.

    Своими мыслями на тему легендарный футболист и тренер рассказал в интервью «Известиям», отметив, что российский мундиаль – «один из лучших турниров в истории чемпионатов мира».

    «Много волонтеров и просто хороших людей на улицах городов России. Думаю, организация такого уровня — это результат работы, проделанной вашей страной», — добавил Агирре.

    Говоря же о спортивной составляющей, мексиканский специалист отметил, что уровень футбола на чемпионате был высок, добавив, что в 64 играх мундиаля лишь в одной зрители не увидели забитых мячей.

    «Мы знаем, что даже хорошим игрокам забивать сейчас непросто — уровень организации оборонительных действий сейчас во всем мире очень высок. Мне кажется, этот ЧМ закончился с наибольшим количеством забитых голов в истории», — заявил футбольный эксперт.

    Добавим, что Хавьер Агирре в качестве игрока вступал за клубы «Америка», «Атланте», «Гвадалахара». Сыграл 59 матчей за сборную Мексики, забил 13 голов, принимал участие в чемпионате мира 1986 года.

    Автор: Константин Терехов
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