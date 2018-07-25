Сирия: 30 человек погибли при теракте в провинции Эс-Сувейда

Эс-Сувейда, 25 июля. Тридцать человек погибли в результате террористического акта в сирийской провинции Эс-Сувейда, расположенной на юге республики. Об этом в среду сообщил источник в полиции.

«Тридцать погибших, есть раненные в результате подрыва смертника в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии», — рассказал источник.

Напомним, ранее агентство САНА сообщало, что смертник совершил взрыв в районе сирийского рынка. Сотрудники правоохранительных органов Сирии предупредили две террористические атаки боевиков «Исламского государства»1 (запрещена в России), сумев ликвидировать террористов на месте.

1 Организация запрещена на территории РФ.