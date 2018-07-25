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Сирия: 30 человек погибли при теракте в провинции Эс-Сувейда
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    Сирия: 30 человек погибли при теракте в провинции Эс-Сувейда

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    Сирия: 30 человек погибли при теракте в провинции Эс-Сувейда

    Эс-Сувейда, 25 июля. Тридцать человек погибли в результате террористического акта в сирийской провинции Эс-Сувейда, расположенной на юге республики. Об этом в среду сообщил источник в полиции. 

    «Тридцать погибших, есть раненные в результате подрыва смертника в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии», — рассказал источник.

    Напомним, ранее агентство САНА сообщало, что смертник совершил взрыв в районе сирийского рынка. Сотрудники правоохранительных органов Сирии предупредили две террористические атаки боевиков «Исламского государства»1 (запрещена в России), сумев ликвидировать террористов на месте.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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