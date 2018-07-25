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«Союзмультфильм» стал приоритетном проектом Москвы
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    «Союзмультфильм» стал приоритетном проектом Москвы

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    «Союзмультфильм» стал приоритетном проектом Москвы

    Москва, 25 июля. Киностудия «Союзмультфильм» получит льготы на создание технопарка «Дом российской анимации» по решению президиума правительства Москвы. Об этом сообщает мэрия российской столицы.

    Отмечается, что в Москве было принято решение присвоить компании статус приоритетного проекта города. В связи с этим на базе киностудии «Союзмультфильм» будет создан анимационный технопарк «Дом российской анимации».

    Как добавили в мэрии, подобный статус снизит налоговую нагрузку до 25%. Это позволит киностудии направить дополнительные финансы на модернизацию производственных площадей и в дальнейшем получить статус технопарка. Как пишет «Вечерняя Москва», в мэрии добавили, что модернизированный «Союзмультфильм» сможет выпускать около 200 минут отечественных мультфильмов в год.  

    Ранее «Союзмультфильм» запустил вещание на платформе YouTube. 

    «Союзмультфильм» стал приоритетном проектом Москвы

    Автор: Алия Садыкова
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