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Волонтеры сообщили о 40 погибших в результате прорыва платины ГЭС в Лаосе
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    Волонтеры сообщили о 40 погибших в результате прорыва платины ГЭС в Лаосе

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    Волонтеры сообщили о 40 погибших в результате прорыва платины ГЭС в Лаосе

    Бангкок, 25 июля. В результате вызванного прорывом плотины на юге Лаоса наводнения погибли 40 человек, около 200 числятся пропавшими без вести. Об этом в соцсети Facebook сообщают волонтеры, которые собирают помощь пострадавшим.

    Катастрофа  произошла в районе Санамсай провинции Аттапы 24 июля. Наводнение началось после прорыва строящейся дополнительной плотины ГЭС Сепиан-Се Нам Ной. В результате оказались затоплены шесть деревень.

    Официальных данных о погибших и пострадавших нет. Государственное новостное агентство КПЛ сообщило о сотнях пропавших без вести и наличии жертв, не уточнив их количество. По данным издания, в результате наводнения без крова остались 6,6 тыс. человек.

    Собирающие помощь для пострадавших волонтеры сообщают, что в результате наводнения погибли более 40 человек. Пропавшими без вести числятся около 200 человек.

    Автор: Виктор Мальцев
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