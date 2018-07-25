Волонтеры сообщили о 40 погибших в результате прорыва платины ГЭС в Лаосе

Бангкок, 25 июля. В результате вызванного прорывом плотины на юге Лаоса наводнения погибли 40 человек, около 200 числятся пропавшими без вести. Об этом в соцсети Facebook сообщают волонтеры, которые собирают помощь пострадавшим.

Катастрофа произошла в районе Санамсай провинции Аттапы 24 июля. Наводнение началось после прорыва строящейся дополнительной плотины ГЭС Сепиан-Се Нам Ной. В результате оказались затоплены шесть деревень.

Официальных данных о погибших и пострадавших нет. Государственное новостное агентство КПЛ сообщило о сотнях пропавших без вести и наличии жертв, не уточнив их количество. По данным издания, в результате наводнения без крова остались 6,6 тыс. человек.

Собирающие помощь для пострадавших волонтеры сообщают, что в результате наводнения погибли более 40 человек. Пропавшими без вести числятся около 200 человек.