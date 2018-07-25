«Поворотный момент»: Си Цзиньпин предложил ЮАР усилить сотрудничество

Москва, 25 июля. Лидер КНР Си Цзиньпин предложил президенту ЮАР Сирилу Рамафосу усилить сотрудничество в различных областях и совместно противостоять политике односторонних действий и протекционизму. Он подчеркнул, что в отношениях между Пекином и Преторией настал исторический поворотный момент.

«Настал исторический поворотный момент для отношений Китая и ЮАР, я хотел бы выдвинуть ряд предложений по углублению и развитию стратегического партнерства между нашими странами», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Китайский лидер отметил, что сторонам следует укреплять контакты на высоком уровне, углублять политическое доверие, поддерживать пути развития, интересы и обеспокоенность друг друга. Также Си Цзиньпин призвал усиливать взаимодействие в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и форума сотрудничества «Китай — Африка».

По словам Си Цзиньпина, Пекин готов сосредоточиться на сотрудничестве по продвижению ключевого инфраструктурного развития, торговле и инвестициям, научно-техническим инновациям, банкам, финансам. Китайская сторона может помочь ЮАР в создании новых рабочих мест и улучшении условий жизни населения.

Си Цзиньпин в настоящее время находится в ЮАР с рабочим визитом. Ранее, как передавала «Газета.ру», президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Пекин собирается вложить в Южную Африку 14,7 миллиарда долларов.