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Сирия: взрыв прогремел в городе Эс-Сувейда, есть жертвы
Политика
Сирия: число погибших от взрыва в городе Эс-Сувейда выросло до 38 человек
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    Сирия: взрыв прогремел в городе Эс-Сувейда, есть жертвы

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    Сирия: взрыв прогремел в городе Эс-Сувейда, есть жертвы

    Дамаск, 25 июля. Смертник совершил террористический акт в районе рынка сирийского города Эс-Сувейда, в результате атаки есть жертвы и пострадавшие. Об этом в среду сообщает информационное агентство САНА.

    По данным агентства, террорист привел в действие взрывное устройство. В настоящее время точное число жертв не уточняется.

    Отмечается, что армия Сирийской Арабской Республики пресекла две атаки смертников экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) и нейтрализовала их до того, как они привели в действие бомбу.

    Помимо этого, жители деревни Дума нейтрализовали четверых боевиков, которые пытались напасть на населенный пункт, передает агентство.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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