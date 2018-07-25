Сирия: взрыв прогремел в городе Эс-Сувейда, есть жертвы

Дамаск, 25 июля. Смертник совершил террористический акт в районе рынка сирийского города Эс-Сувейда, в результате атаки есть жертвы и пострадавшие. Об этом в среду сообщает информационное агентство САНА.

По данным агентства, террорист привел в действие взрывное устройство. В настоящее время точное число жертв не уточняется.

Отмечается, что армия Сирийской Арабской Республики пресекла две атаки смертников экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) и нейтрализовала их до того, как они привели в действие бомбу.

Помимо этого, жители деревни Дума нейтрализовали четверых боевиков, которые пытались напасть на населенный пункт, передает агентство.

1 Организация запрещена на территории РФ.